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Дніпро повів у півфінальній серії проти Хіміка

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Статус фаворита для Дніпра зовсім не тягар. Тріумфатор регулярного чемпіонату Суперліги впевнено стартував у півфінальній серії плей-оф проти Хіміка.

Южненці хоч і виграли першу чверть 20:18, утім, під натиском господарів не встояли. На велику перерву суперники пішли за переваги дніпрян у 13 очок.

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Далі підопічні Журавльова лише збільшували свою перевагу. Особливо постарались для цього Тимофеєнко та Ревзін, які на двох набрали 43 очки. У підсумку завершилось все розгромом. 96:62.

Дніпро повів у серії 1:0. Півфінальне протистояння, нагадаємо, проходитиме до трьох перемог однієї із команд.

Теги: Новини спорту Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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