"Дніпро" став останнім півфіналістом плей-оф української баскетбольної суперліги

Переможець регулярного чемпіонату України з баскетболу "Дніпро", став останнім півфіналістом плей-оф суперліги. Без проблем здолавши Запоріжжя вдома, дніпряни вирвали перемогу в номінальних аутсайдерів і на їхньому паркеті.

До честі господарів, вони знову зробили усе аби створити сенсацію. На велику перерву запоріжці йшли із комфортною здавалося би перевагою у 14 балів. Проте, зусиллями дуету Тимофеєнко – Мішула "Дніпро" виграв третю чверть 24:6.

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За хвилину до фінальної сирени рахунок був рівним, а міцнішими нерви у напруженій розв’язці виявилися у переможців регулярки. Тож 82:78 і 2-0 у серії.

Дніпряни виходять до півфіналу де зіграють із "Хіміком". Іншу пару склали "Черкаські Мавпи" та "Миколаїв", що сенсаційно вибив з турніру чинного чемпіона "Будівельник".