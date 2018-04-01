"Дніпро" став останнім півфіналістом плей-оф української баскетбольної суперліги
Переможець регулярного чемпіонату України з баскетболу "Дніпро", став останнім півфіналістом плей-оф суперліги. Без проблем здолавши Запоріжжя вдома, дніпряни вирвали перемогу в номінальних аутсайдерів і на їхньому паркеті.
До честі господарів, вони знову зробили усе аби створити сенсацію. На велику перерву запоріжці йшли із комфортною здавалося би перевагою у 14 балів. Проте, зусиллями дуету Тимофеєнко – Мішула "Дніпро" виграв третю чверть 24:6.
Читайте також: Мілевський став водієм автобуса, що везе "Динамо" до чемпіонства: промовисте відео
За хвилину до фінальної сирени рахунок був рівним, а міцнішими нерви у напруженій розв’язці виявилися у переможців регулярки. Тож 82:78 і 2-0 у серії.
Дніпряни виходять до півфіналу де зіграють із "Хіміком". Іншу пару склали "Черкаські Мавпи" та "Миколаїв", що сенсаційно вибив з турніру чинного чемпіона "Будівельник".
Вибір редакції
-
Журналістка сповістила про нахабну поведінку влади у Росії після пожежі в Кемеровісьогодні, 00:52
-
"Бандера прийде – порядок наведе": колишній ватажок бойовиків на Донбасі погрожує Захарченку1 квітня, 23:38
-
Загравання з Росією відвертають від Савченко потенційний електорат, – соціолог1 квітня, 22:20