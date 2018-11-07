"Дніпро" та "Черкаські Мавпи" поступилися в Кубку Європи ФІБА

Віце-чемпіон України "Дніпро" поступився "Левськи" в матчі четвертого туру групового етапу Кубка Європи FIBA. Також у паралельному матчі інший український клуб "Черкаські Мавпи" в Литві поступилися "Приштині".

"Дніпро" – "Левськи" 72:88 (24:30, 17:28, 17:7, 14:23)

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Стартова чверть зустрічі видалася неоднозначною. Господарі, яких турнірне становище зобов’язувало до активних дій, наполегливо пішли на старті вперед. Дніпро майже одразу вийшов вперед. Та у гостей вистачило досвіду й майстерності, аби стримати стартові атаки суперника й не дозволити більшого. Ще майже за дві хвилини до кінця стартової частини матчу дніпряни тримали мінімальну перевагу в рахунку, але ривок гостей 14:0 повністю змінив ситуацію.

У підсумку першу чверть господарі програли в шість очок. За цей час майже непомітні були в Левськи брати Іванови, які забезпечили переможний для себе результат у першому матчі. Колоян цього разу ще не виходив на майданчик з початку матчу, а Деян набрав лише по 2 очка й передачі. Натомість нестримним для українців став Христо Захарєв – 10 очок.

У дніпрян наприкінці чверті вийшов Мішула, першою результативною атакою якого стало влучання з-за дуги.

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З початком другої чверті для Дніпра продовжилася неприємна тенденція. Захист господарів не стримував атаки суперника. Відтак різниця в рахунку стала невпинно зростати на користь "Левськи". За практично рівної гри на підбираннях гості значно перевершили господарів у реалізації. Так, за двоочковими співвідношення було 9/15 проти 11/14, а за триочковими – 6/21 проти 9/18. Відтак після першої половини болгари мали 17 очок переваги.

З поновленням гри після перерви гравці "Дніпра" стали значно уважніше діяти в захисті, не жертвуючи при цьому атакою. Пішла результативність від Мішули, який став лідером у команді за цим показником. Відтак "Дніпро" відіграв до заключної чверті 10 очок відставання. На четверту чверть залишилося 7 очок різниці. "Дніпро" до останнього намагався відіграти ці останні очки. Мішула кілька разів ефектно влучив з дальньої дистанції. Та цього виявилося замало, аби остаточно дотиснути Деяна Іванова з партнерами.

Відтак четверта поспіль поразка "Дніпра" на груповому етапі. У наступному поєдинку чинний володар Кубка України зіграє 14 листопада на виїзді проти грецького "Ариса". Великого турнірного значення зустріч для дніпрян уже не матиме, оскільки вони втратили шанси на продовження боротьби в турнірі.

"Черкаські Мавпи" – "Приштина" 73:92 (15:21, 26:25, 16:31, 16:15)

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"Черкаські Мавпи" розпочали гру з активних дій під кільцем суперника: новачок клубу Арнетт забив два швидкі бали з середньої дистанції. Приштина ж відкрила лік власним набраним балам влучними штрафними кидками. Після цього номінальні гості спробували максимально пришвидшити гру, атакуючи ще до десятої секунди володіння, проте це в команди Даміра Муламеровича не завжди виходило вдало.

В середині періоду "Мавпи" все ж пропустили ривок косоварів, які зусиллями американських гравців зуміли організувати міні-відрив у 4 бали. В кінцівці чверті ефектним моментом відзначився бігмен черкасців – Кріс Коуклі, який потужно вколотив згори, але на останніх секундах гості все ж відігралися за рахунок влучного дальнього – 15:21.

Другий період в Литві українська команда розпочала з ривку та вже за декілька миттєвостей після влучного дальнього від капітана рахунок на арені "Ритас" був рівний – 23:23. Але, організувати повноцінний ривок та вийшти вперед "Мавпам" все ж не вдалося: косовари знову віддалились на комфортну відстань і лише на останніх секундах першої половини команда Максима Міхельсона зуміла різницю скоротити – 41:46.

Вся друга половина стала для черкасців страшним сном. Замість того аби почати скорочувати відставання від суперників, українська команда почала на регулярній основі отримувати влучні кидки в свій кошик, в той час як в атаці в господарів паркету виходило не багато. За стартові 5 хвилин чверті "Мавпи" пропустили 15 очок у свій кошик, а завершилася чверть за рахунку 16:31.

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В останній чверті команда Міхельсона змогла здобути мінімальну перемогу 16:15, проте цей результат аж ніяк команду з Черкас не задовільняв: загальна поразка 73:92 та втрата фактично усіх шансів на вихід з групи в Кубку Європи ФІБА.

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