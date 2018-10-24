"Дніпро" та "Черкаські Мавпи" вдруге поступилися в Кубку Європи ФІБА

"Дніпро" програв вдома грецькому "Арісу" в другому матчі групового етапу Кубка Європи ФІБА. У той час як "Черкаські Мавпи" на власному майданчику поступилися "Баккен Бірз".

Черкаські Мавпи – Баккен Бірз 77:106 (18:24, 24:27, 24:25, 11:30)

Обидві команди розпочали матч одразу з високих швидкостей: "великий" Черкас Дмитро Скапінцев забив два бали вже через 30 секунд після стартового свистку, на що суперники майже одразу відповіли своїми двома від Діуфа. Надалі майже всю першу чверть на майданчику точилася рівна боротьба, лише на останніх секундах десятихвилинки команда гостей зуміла організували міні-ривок, завдяки якому останні і пішли на першу перерву в якості лідерів – 18:24.

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Старт другої чверті також пройшов у рівній боротьбі, а в середині періоду команда Максима Міхельсона і зовсім ледь не дістала суперника – різниця в рахунку складала всього два бали. Проте, після цього послідував черговий ривок суперника, на який відповіді в черкасців не знайшлося – 42:51.

На старті другої половини гри датчани продовжили результативно атакувати кільце "Мавп", які за відсутності травмованих лідерів грали досить молодим складом. В середині чверті різниця в рахунку складала вже 14 очок. Зусиллями Чумакова та Отверченка українська команда все ж змогла не відпустити гостей надто далеко в рахунку та, навіть, дещо скоротити різницю, а на заключних секундах періоду і зовсім створити ледь не диво – після данку Коуклі за 2 хвилини до завершення періоду різниця складала всього 3 бали на користь суперників.

В заключному ж періоді досвід команди з Данії взяв своє: майже одразу команда Стефена Вічча взялася збільшувати різницю в рахунку, а "Мавпи" в цей час своєї гри, на жаль, знайти не змогли. 77:106 – друга поразка черкасців у Єврокубку.

Дніпро – Аріс 51:55 (22:15, 11:13, 11:14, 7:13)

Господарі з перших секунд кинулися тиснути на позиції гостей. Перші атаки, які завершали Кожемякін та дальнім кидком Тимофеєнко, дозволили "Дніпру" захопити лідерство на старті. У греків не виходили збити стартовий тиск українців. За рахунку 12:3 гості взяли тайм-аут, який також мало їм допоміг. Стартову чверть вони програли в 7 очок.

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З початком другої 10-хвилинки господарі продовжили дотримуватися своєї гри, краще влучали та переважали на підбираннях. Втім греки все ж зуміли вирівняти гру. Поки у дніпрян знизилася ефективність у реалізації атак, гості на середину чверті скоротили різницю до двох очок. Більшого українці зробити їм не дозволили. То ж на велику перерву команди пішли за п’ятиочкової переваги "Дніпра".

У господарів Закурдаєв досягнув за цей час позначки в 10 набраних очок, реалізувавши два з п’яти триочкових. Гості майже вдвічі поступалися за відсотком реалізації – 27,5 проти 44,83, та при цьому вони майже вдвічі більше атакували, що дозволяло не відпускати далеко господарів.

З початком третьої чверті гості додали в швидкості. Відповідно у господарів розладналася комбінаційна гра. Греки таки скоротили відставання та пішли вперед. Втім завершення чверті потужніше відіграли дніпряни. Ривок 7:0 дозволив українцям забезпечити мінімальну двоочкову перевагу перед заключною 10-хвилинкою.

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Початок чергової частини матчу господарі знову відіграли непереконливо. Жодного набраного очка за 5 хвилин. Суперники за цей час змогли набрати 7. За дві хвилини до кінця основного ігрового часу "Дніпро" відставав на 6 очок. Спроби відігратися виявилися марними. Надто мало дніпряни забивали в заключній чверті.