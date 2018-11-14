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      "Дніпро" та "Черкаські Мавпи" вкотре програли в Кубку Європи ФІБА

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      "Дніпро" програв "Арису"
      "Дніпро" програв "Арису" / ФБУ

      "Дніпро" програв на виїзді грецькому "Арису" в матчі групового етапу Кубка Європи ФІБА – 86:61. У паралельному матчі "Черкаські Мавпи" розгромно поступилися "Баккен Берз" – 121:89.

      "Арис" – "Дніпро" 86:61 (24:12, 19:14, 32:26, 11:9)

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      Українці без тягаря відповідальності за результат все ж не змогли відчувати себе повністю розкутими на майданчику "Ариса". Лише певний час від початку поєдинку гра була більш-менш рівною. Надалі господарі невпинно пішли у відрив. Відтак за підсумками стартової чверті греки вдвічі перевершили українців за результативністю. Таке ж співвідношення було і в рахунку на табло.

      У другій чверті хід боротьби на майданчику суттєвих змін не зазнав. То ж на велику перерву господарі вже мали 17 очок переваги. За другу чверть гравці "Дніпра" не реалізували жодного з п’яти дальніх кидків. У першій чверті в них було одне таке влучання з чотирьох. Греки мали після першої половини 4/12 за триочковими.

      По перерві українці не запропонували господарям нездоланну контргру, то ж ті впевнено продовжили набирати очки. Українці лише дещо покращили відсоток реалізації. Хоча за триочковими відставання залишилося надто суттєвим. 12 з 28-ми спроб у греків проти 4/19 в українців. Відтак п’ята поспіль поразка "Дніпра".

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      У заключному для себе матчі євросезону команда Дениса Журавльова зіграє вдома 21 листопада проти фінської "Катаї".

      "Баккен Беар" – "Черкаські Мавпи" 121:89 (34:20, 27:22, 31:25, 29:22)

      Господарі очікувано потужно почали поєдинок. За 1:46 до кінця стартової данці вели в рахунку 29:8 за повної переваги під щитами. Та за час до кінця 10-хвилинки гості встигли набрати більше, ніж за всю чверть до того – 12 очок. Господарі ж додали ще 5, видавши в підсумку 54 очка вже на старті. При цьому перевага "Баккен Беарс" за підбираннями сягнула вражаючої різниці 14:3.

      У подальшому українці не припускалися більше таких провалів, як у першій чверті. Та господарі й без того впевнено контролювали хід поєдинку. Їхня загальна перевага в рахунку лише зростала.

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      Найкращим у гостей став Брендон Янг – 25 очок. Руслан Отверченко набрав 17. Та цих зусиль було надто мало, аби суттєво вплинути на перебіг боротьби та загальний результат.

      "Черкаські Мавпи" зазнали четвертої поразки в п’яти матчах. У заключному поєдинку єврокубкового сезону українці зіграють у Румунії проти "Стяуа" 21 листопада. То буде втішний поєдинок за третє місце в групі.

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      Теги: Баскетбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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