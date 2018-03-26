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У Дніпрі сміття не вивозять вже тиждень, – Філатов

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Сміття у Дніпрі
Сміття у Дніпрі / depo.ua

У Дніпрі вже тиждень не вивозять відходи. Міський голова Борис Філатов переконує – виною цьому є апетити компанії-монополіста.

У Дніпрі виникла загрозлива ситуація зі сміттям. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Борис Філатов.

У місті склалася абсолютно неприйнятна ситуація із вивезенням сміття. Люди фактично зі всіх мікрорайонів та селищ нарікають на те, що сміття не вивозять вже тиждень,
– пише Філатов.

За його словами, така ситуація склалася через те, що приватна монополія компанії, власником якої є один із впливових чиновників обласної ради, вже декілька місяців шантажує міську раду. Ця компанія вимагає у декілька разів підвищити тариф за вивезення сміття.

"Фактично, ця публіка хоче залізти в кишеню кожному з вас", – пояснює у своєму повідомленні міський голова Дніпра.

Філатов вважає, що компанія з вивезення сміття вирішила використовувати методи італійської мафії, а саме – оголосили тихе страйкування.

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Міський голова Дніпра заявляє, що не йтиме на поступки, а з ситуацією місто справиться за тиждень.

За тиждень, можливо, днів за 10 руками комунальників ми наведемо порядок. Я залучу можливі та неможливі ресурси. Кажу зразу та чесно. Мені байдуже, хто прибиратиме сміття "сірі", "чорні" перевізники, але падлюки отримають по зубах, – наголосив Борис Філатов.

Також він попрохав місцевих жителів написати у коментарях до його публікації, на яких вулицях ще є проблеми зі сміттям та пообіцяв все прибрати.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі знайшли тонни людських решток та медичного сміття.

Теги: Новини України Новини Дніпра Борис Філатов комунальні послуги Екологія
Джерело: 24 Канал
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