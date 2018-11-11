"Дніпро" у напруженому матчі перемогло "Запоріжжя" та вийшло у лідери чемпіонату

Одни із центральних матчів вінеділі, 11 листопада, у баскетбольній Суперлізі Парі-Матч стала зустріч "Дніпра" та "Запоріжжя". Команди лідирують у чемпіонаті, тож гра від ними виявилася доволі напруженою, а розв'язок наступив на останніх секундах зустрічі.

"Запоріжжя" пішло у відрив з початку зустрічі, тож на початку матчу "Дніпро" був у ролі наздоганяючого. Так тривало першу половину стартової чверті. Ситуація вирівнялася після кількох успішних атак у завершенні Мішули. Саме його другий триочковий у 10-хвилинці дозволив зрівняти рахунок. А фінішний ривок 9:0 дозволив господарям завершити стартову чверть з 8-очковим позитивним балансом.

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У другій 10-хвилинці гра вирівнялася. По ходу боротьби "Запоріжжя" повністю відігравало відставання і навіть виходило вперед. Та на велику перерву господарі все ж забезпечили 7 очок переваги.

По перерві гра продовжилася перемінним успіхом для команд. Ледь гості не зрівняли рахунок з поновленням гри, як господарі знову збільшили різницю до 9 очок. У результаті таких гойдалок на заключну чверть рахунок таки зрівнявся.

Очікувано, розв’язка в цьому баскетбольному трилері наступила на заключних секундах. Чи не головним чинником успіху окрім успішних дій у захисті стали три реалізовані штрафні Мішули з п’яти. Один з лідерів "Дніпра" до цього не забивав увесь ігровий час після вдалої для нього першої чверті.

Дніпро – Запоріжжя – 83:79 (27:19, 20:21, 15:22, 21:27)

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Відтак "Дніпро" вийшов у лідери чемпіонату України, маючи однакову кількість перемог з "Хіміком" та "Запоріжжям".