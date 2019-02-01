"Дніпро" в серії буллітів переграв "Донбас", "Кременчук" розчавив "Білий Барс": відео

30 та 31 січня відбулися чергові матчі Української хокейної ліги. Впевнену перемогу вдалося здобути "Кременчуку". Також звитягу у свій актив записали хокеїсти "Динамо" та "Дніпра"

Білий Барс – Кременчук 2:6 (2:0, 0:2, 0:4)

Шайби: 1:0 Ружніков (Бородай, Панченко), 1:34; 2:0 Панов (Дурдиєв, Арабов), 4:45; 2:1 Красильников (Ворона - менш.), 36:38; 2:2 Кисельов (Зайцев, Фурса), 38:07; 2:3 Фурса (Хрішпенц, Кисельов), 48:08; 2:4 Гриценко (Хрішпенц), 48:34; 2:5 Савченко (Бойових, Гриценко - більш.), 53:31; 2:6 Зайцев (Кисельов, Толстушко), 54:48

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Поєдинок "Білий Барс" розпочав з закинутої шайби – Назар Ружніков вчасно опинився на п'ятаку і здорово зіграв на добиванні, відкривши рахунок в матчі. А через три хвилини Іван Панов відправив у ворота Микити Гордюшина другу шайбу, чим забезпечив своїй команді непогану перевагу.

На другий період гості вийшли з впевненим рішенням відігратися і під кінець двадцятихвилинки це дало свої плоди – спочатку в меншості Олександра Качулу прошив Олексій Красильников, а після рахунок на табло зрівняв кращий бомбардир УХЛ в поточному сезоні Микола Кисельов. Таким чином, після 40-ка хвилин поєдинку, команди були змушені починати все спочатку.

Третя двадцятихвилинка стала бенефісом "Кременчука" – "городяни" змогли відправити у ворота Олександра Качули ще чотири шайби. Провальний третій період не дозволив підопічним Костянтина Буценка втримати перевагу і вдруге в сезоні обіграти "Кременчук", а підопічні Олександра Савицького змогли скоротити відставання від "Донбасу" до двох очок.

МХК Динамо – Крижані Вовки 4:3 (1:0; 0:1; 3:2)

Шайби: 1:0 Сиротенко (Халін, Наливайко), 2:02. 1:1 Фєдосов (Мікульчик, Шабанов - більш.), 28:04. 2:1 Пойманов (Сиротенко, Халін), 46:39. 3:1 Халін (Пойманов), 51:13. 3:2 Найдьонов (Дворник, Бурнатов), 51:22. 3:3 Овчинніков (штрафн. кидок), 54:38. 4:3 Олійник (Скрипець, Фірсов), 57:36

Вже на 3-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Олексій Сиротенко, добивши ігровий снаряд у ворота після кидка Богдана Наливайка. Наступну шайбу глядачам довелося чекати до середини другого періоду, коли "Крижаним Вовкам" вдалося зрівняти рахунок – Іван Фєдосов реалізував чисельну перевагу своєї команди.

Найрезультативнішим видався кінцевий період матчу. Спочатку у воротах Віталія Власенка двічі, зусиллями Сергія Пойманова і Дмитра Халіна, відзначилися харків'яни, і до 52-й хвилині рахунок на табло був 3:1. Однак буквально протягом пари хвилин "Крижаним Вовкам" вдалося відігратися: спочатку шайбу закинув Олександр Найдьонов, а потім штрафний кидок реалізував Олексій Овчинніков.

Рівний рахунок на табло тримався до 58-ї хвилини, коли закинув Микита Олійник. Цей гол перервав 16-матчеву "суху" серію нападника харків'ян і приніс перемогу МХК «Динамо».

Дніпро – Донбас 3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 Гончаров (Ігнатенко, Захаров), 41:34. 1:1 Декало (Золотухін, Білоусов), 41:46. 1:2 Романенко, 43:05. 2:2 Ромащенко (Бондаренко, Дунаєв - більш. 2), 55:59

У першому періоді команди придивлялися один до одного, приділяючи увагу, перш за все, обороні власних воріт. Трохи краще виглядали підопічні Сергія Вітера, але господарі стримували атаку супротивника.

У схожому ключі пройшла і друга 20-хвилинка. Гострі гольові моменти створювалися не так часто, як цього б хотіли рядові вболівальники хокею. Неточність спортсменів і надійна гра Олега Петрова і Богдана Дьяченка в рамці залишили глядачів без голів і в другому періоді.

У третьому періоді спершу гості завдяки влучному удару Владислава Гончара вирвалися вперед. Але через 14 секунд прийшла відповідь від "Дніпра" – Ілля Декало потужно вистрілив з синьої лінії і потрапив точно в ціль. І тут же "Донбас" забиває вдруге: Володимир Романенко самостійно розібрався біля воріт суперника і кинув повз Олега Петрова – 1:2.

Господарі великими силами пішли в атаку, і могли поплатитися за це – донеччани кілька разів тікали від захисту супротивника, але не могли закинути шайбу в третій раз. Херсонці у свою чергу бажаного домоглися, коли реалізували подвійну більшість: завершив затяжну комбінацію Руслан Ромащенко. До кінця періоду обидва клуби так і не забили.

Долю протистояння спортсмени з'ясовували в серії післяматчевих буллітів. І тут у господарів залишилося більше сил і нервів – "Дніпро" двічі закинув у ворота Дьяченка, в той час як Олег Петров лише одного разу не виручив своїх партнерів.

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