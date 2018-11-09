"Дніпро" вдома здолав "Миколаїв", "Політехнік" поступився "Запоріжжю"

Віце-чемпіон України "Дніпро" здобув перемогу в домашньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги, здолавши "Миколаїв". А у паралельному матчі "Політехнік" вдома поступився "Запоріжжю".

"Дніпро" – "Миколаїв" 74:65 (15:11, 20:19, 19:12, 20:23)

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"Дніпро" виграв нерезультативний стартовий відрізок матчу. Господарі грали агресивніше на обох сторонах майданчику, мали 10 очок переваги, але дозволили супернику зробити міні-ривок 6:0 і скоротити відставання до 4 балів. Головною ж подією стартової десятихвилинки став дебют Кирила Фесенка, який отримав перші ігрові хвилини у майці "Дніпра".

"Миколаїв" у першій половині мав тотальну перевагу на щитах, зібравши 27 підбирань за 20 хвилин, 13 з яких, на чужому щиті. Але 11 втрат та низька реалізація триочкових кидків не дозволила команді Віталія Чернія перехопити ініциативу. "Дніпро" втримав перевагу у 3 бали перед великою перервою.

У третій чверті "Дніпро" додав у захисті, налагодив гру на щитах і відразу отримав двозначний відрив, а 5 поспіль очок від Фесенка і швидкий перебір фолів "Миколаєва" допомогли господарям піти на заключну 2-хвилинну перерву за 12 балів переваги.

"Дніпро" трохи ускладнив своє становище 5 командними фолами за стартові 3 хвилини четвертої чверті, але ближче ніж на 7 очок під час заключної десятихвилинки гостям скоротити відставання не вдалося, а три ендвани за чверть від Тимофеєнка остаточно заспокоїли гру – "Дніпро" довів матч до перемоги з рахунком 74:65.

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Найкращим гравцем поєдинку став Станіслав Тимофеєнко, який до 23 очок додав 4 підбирання та 4 перехоплення, а його рейтинг ефективності становив "+27". У гостей варто відзначити Сергія Попова, який вдало увійшов до гри з лави: захисник"корабелів" за 25 хвилин набрав 17 очок, зробив 6 підбирань, 3 передачі та 1 перехоплення (РЕ +20).

"Політехнік" – "Запоріжжя" 74:95 (20:19, 21:24, 16:26 17:26)

Команди провели результативну першу половину матчу, протягом якої 15 хвилин в рахунку лідирували господарі, але заключні 5 хвилин краще провели запоріжці. Головною ударною силою харків’ян був Джаван Девіс, який ще до великої перерви набрав 17 очок, реалізувавши 3 з 3 триочкових. У гостей в атаці добре працював тандем Трент – Хілл, які на пару набрали 21 очко.

Господарі з високим відсотком атакували з гри, зокрема з дальної відстані, не програли боротьбу на щитах та трохи краще за суперника рухали м’яч, але 15 втрат за половину перекреслили усі старання команди Володимира Коваля, яка отримала "-2" за підсумками першої половини.

Друга половина була повністю за гостями, які спочатку виграли третю чверть з перевагою у 10 очок, після чого у заключній десятихвилинці додали до своєї переваги ще 9 балів. "Політехнік" продовжував багато помилятись у нападі і в другій половині, припустившись ще 11 втрат, 10 з яких прийшлися на третю чверть. Тож пропустивши ривок суперника у третій десятихвилинці, команда Володимира Коваля не зуміла прийти до тями на заключному відрізку гри. "Запоріжжя" мав двозначну перевагу протягом усієї четвертої чверті і в підсумку додвів матч до впевненої перемоги – 95:74.

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26 втрат "Політехніка", результативна гра американського тріо гостей та 48 очок в фарбі від запоріжців стали ключовими факторами перемоги лідерів чемпіонату в цій грі. Найкращим гравцем матчу став Кіндал Хілл, який до 24 очок додав 9 підбирань, 2 блок-шоти та 2 перехоплення (РЕ +28).

Свій наступний матч "Дніпро" проведе у неділю, 11 листопада, вдома проти "Запоріжжя", а Миколаїв у цей же день гратиме на виїзді проти "Політехніка".

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