"Дніпро" вдруге розгромив "Білий Барс"

У Херсоні відбувся матч 19-го туру чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги – між "Дніпром" та "Білим Барсом". Зазначимо, що команди провели другий поєдинок за два дні – раніше впевнену перемогу здобув "Дніпро" (5:1).

"Дніпро" – "Білий Барс" 3:0 (1:0; 0:0; 2:0)

Шайби: 1:0 Матусевич (Янішевський, Афанасьєв), 10:52. 2:0 Янішевський (Бондаренко, Декало – більш.), 42:26. 3:0 Коляда (Бондаренко, Янішевський), 47:07

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На 11-й хвилині рахунок у матчі відкрив юний захисник "Дніпра" Денис Матусевич, потужним кидком від синьої лінії закинув дебютну шайбу в УХЛ. "Білий Барс" створював можливості у чужих воріт, активно йшов вперед, але стіною стояв голкіпер херсонців Олег Петров.

Мінімальна перевага "Дніпра" зберігалося аж до початку третього періоду, коли більш впевнену заявку на перемогу херсонської команди зробив Олексій Янішевський. Форвард "Дніпра" на відправив шайбу повз воротаря "барсів", збільшивши рахунок. Буквально в наступній атаці "Дніпру" вдалося довести перевагу до цілком комфортного – капітан команди Микола Коляда встановив підсумковий рахунок на табло 3:0.

Таким чином, "Дніпро" зберіг 4-очкове відставання від 1-го місця в турнірній таблиці за підсумками 19 матчів. У свою чергу "Білий Барс" випереджає МХК "Динамо" на 6 очок, маючи на 2 проведені гри більше.

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Наступний матч Української хокейної ліги – відбудеться у суботу, 24 листопада, в Харкові, де МХК "Динамо" прийме "Кременчук".

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