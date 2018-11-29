"Дніпро" впевнено переміг МХК "Динамо" 4:1

У Херсоні відбувся заключний матч 20-го туру чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Дніпро" приймав МХК "Динамо".

Харків'яни більш активно почали зустріч, однак пропустили першими. На екваторі першого періоду рахунок в матчі відкрив форвард "Дніпра" Іван Золотухін, який переграв голкіпера "динамівців". Херсонський клуб продовжив грати на контратаках, і знову це спрацювало на 18-й хвилині матчу успішно зіграв на добиванні Микола Коляда.

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У другому періоді "Дніпро" взяв ініціативу у свої руки, і довів різницю в рахунку до впевненої. Микита Коваленко віддавав поперечну передачу на свого одноклубника, але шайба потрапила в коник захиснику МХК "Динамо" і закотилася у ворота.

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У середині третього періоду "динамівці" зусиллями Олексія Сиротенка змогли відквитати один гол, але статус-кво буквально тут же відновив все той же Микита Коваленко. Впевнена перемога "Дніпра" 4:1.

"Дніпро" – МХК "Динамо" 4:1 (2:0; 1:0; 1:1)

Шайби: 1:0 Золотухін (Сірченко), 9:56. 2:0 Коляда (Янишевський, Бондаренко), 17:30. 3:0 Коваленко (Пугачов, Афанасьєв - більш.), 26:23. 3: 1 Сиротенко (Забулонов, Чердак - більш.), 50:36. 4:1 Коваленко (Макарицький, Жвачкін), 52:30.