"Дніпро" взяв участь у черговому трилері й програв "Запоріжжю"

"Запоріжжя" приймав "Дніпро" в рамках чергового дніпровського дербі – третього в рамках поточного регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч. Господарям вдалося здобути надзвичайно складну перемогу з різницею у три очки.

Запоріжжя – Дніпро 93:90 (29:17, 22:22, 31:34, 11:17)

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Старт матчу залишився за господарями, які зіграли агресивніше на обох сторонах майданчику. Гравці Запоріжжя реалізували 4 з 7 триочкових, краще рухали м’яч, у той час як у "Дніпра" були серйозні проблеми у нападі – за стартову чверть команди Дениса Журавльова мала лише 25% влучності у кидках з гри.

У другій чверті господарі продовжили збільшувати свою двозначну перевагу завдяки швидкому баскетболу в нападі, але ривок 7:0 від "Дніпра" дозволив гостям трохи покращити своє становище перед великою перервою. Дніпряни, які грали без Фесенка та Шунделя, нав’язали боротьбу під щитами, призупинили швидкі відриви "Запоріжжя", але зуміли лише зрівняти рахунок чверті й, відповідно, зберегли для себе 12-очкове відставання перед другою половиною.

Після 15-хвилинного відпочинку команди влаштували феєрію атакувального баскетболу, набравши 64 бали на двох у третій десятихвилинці. За такої гри навіть 9 очок відриву господарів перед кінцевою чвертю не виглядали тим відставанням, яке буде не під силу відіграти "Дніпру". Але старт чверті залишився за "Запоріжжям" (6:2), яке збільшило свою перевагу до 13 очок, відправивши гостей на тайм-аут за 6 хвилин до кінця матчу.

Саме після цієї "хвилини" "Дніпро" зумів повернути інтригу. Гості зробили ривок 10:0, перекривши кисень "Запоріжжю" у нападі – підопічні Плеханова двічі навіть не встигли вивести м’яча зі своєї половини за відведені 8 секунд. А за 21 секунду до закінчення основного часу Мішула у проході скоротив відставання своєї команди до 2 очок. Однак дотиснути господарів "Дніпру" у надзвичайно непоступливому та жорсткому матчі не вдалося.

Команда Валерія Плеханова вдруге в регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч перемогла "Дніпро".

Найкращим гравцем матчу став розігруючий господарів Майкл Холтон, який провів дуже сильну гру. Захисник набрав 27 очок, реалізувавши 4/6 триочкових, зробив 6 передач, 4 підбирання та 4 перехоплення, не припустившись при цьому жодної втрати. Його рейтинг ефективності склав 32 бали.

Нагадаємо, нещодавно "Дніпро" провів складний поєдинок проти лідера Суперліги – "Хіміка". Так дніпряни також мінімально поступилися.

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