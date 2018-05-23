Дніпро залишилося без води через аварію на трубопроводі

У ніч проти середи, 23 травня, у Дніпрі на магістральному трубопроводі трапилася велика аварія. Щоб ліквідувати аварію, у низці районів міста не буде води.

Про це у Facebook написав заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"Велика аварія на магістральному трубопроводі. На період ліквідації в деяких районах буде відсутнє водопостачання. Орієнтовний термін ремонтних робіт 5-6 годин", – мовиться у повідомленні Лисенка.

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Тим часом жителі Дніпра у соціальних мережах повідомляють, що води немає у житлових масивах Перемога, Сонячний, Парус, у центрі міста, а це більш 300 тисяч осіб.