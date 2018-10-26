"Дніпро" зазнав уже п'ятої поспіль поразки
Віце-чемпіон України в кризі. "Дніпро" не може перемогти вже п'ятий матч поспіль.
До двох поразок на євроарені "Київ-Баскет" у гостях додав дніпрянам уже третю в чемпіонаті України.
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Господарі повністю провалили першу частину гри і на велику перерву пішли з відставанням в 11 очок. Спроби врятувати гру "Дніпро" зробив у третій чверті, скоротивши відставання до трьох пунктів. Однак на заключну частину матчу господарів уже не вистачило.
У підсумку кияни виграли останню десятихвилинку і тріумфували у матчі – 93 на 86.
Відтак після шести матчів в активі "Дніпра" тільки 9 балів.
Джерело: 24 канал
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