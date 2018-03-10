"Дніпро" здобув фантастичну перемогу та став володарем Кубка України з баскетболу: фото

Сьогодні, 10 березня, у Харкові у СК "Локомотив" відбулася фінальна гра за Кубок України із баскетболу серед чоловіків. У двобої зійшлися команда із Южного "Хімік" та команда "Дніпро".

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

"Дніпро" впевнено стартував у матчі. Команда Дениса Журавльова традиційно реалізовувала 50% кидків з-за дуги і краще втікала у швидкі атаки.

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Кращим гравцем у першій половині був форвард "Дніпра" Дмитро Глєбов. Він за 17 хвилин заробив для своєї команди 17 очок. Варто зазначити, що "Хімік" зумів вирівняти гру і стримати суперника у другій чверті. Натомість "Дніпро", завдяки третьому дальньому свого форварда, відірвався від суперника на 3 очки перед великою перервою.

У третій чверті команді Журавльова вдалося відірватися від южан і тримати перевагу у 4-5 очок, а під звісу 10-хвилинки діючим володарям трофею зусиллями Мішули та Тимофеєнка вдалося оформити міні-ривок, завдяки якому на заключну 2-хвилинну перерву команди пішли із різницею 8 очок на користь "Дніпра".

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На початку останньої чверті "Дніпро" отримав двозначну перевагу над суперником. Проте "Хіміку" вдалося зберегти інтригу в матчі завдяки двом влучним кидкам Колтера. Варто зазначити, що дві невлучні спроби Марченка за півтори хвилини до завершення матчу, фактично поставили крапку у грі. "Дніпро" отримав перевагу у 7 очок, зберіг її та вдруге поспіль став володарем Кубка України. Матч завершився із рахунком 71:78 на користь команди Журавльова.