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      "Дніпро" здобув першу перемогу у груповому раунді Кубку Європи, "Черкаські Мавпи" програли

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      "Дніпро" здобув першу перемогу в Кубку Європи ФІБА
      "Дніпро" здобув першу перемогу в Кубку Європи ФІБА / ФБУ

      "Дніпро" переміг вдома фінську "Катаю" в заключному для себе матчі Кубка Європи ФІБА – 81:65. У паралельному матчі "Черкаські Мавпи" поступилися "Стяуа" – 87:70.

      "Дніпро" – "Катая" 81:65 (18:14, 15:18, 20:16, 17:18)

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      Господарі рішуче налаштовувалися бодай на прощання з єврокубковим сезоном гучно гримнути дверима. Яскраво про це свідчив і вихід у стартовому составі Олександра Мішули.

      Втім початок зустрічі видався майже рівним. Лише під кінець стартової чверті дніпряни "перестріляли" гостей, здобувши чотири очка переваги.

      Уже в другій 10-хвилинці гості додали. Особливо суттєвою стала перевага на підбираннях: 23 проти 16. То ж "Дніпру" не вдалося збільшити перевагу. Натомість різниця після першої половини становила лише один бал.

      Поновилася гра ривком 6:0 від гостей. Ліквідувати відставання господарям вдалося лише під кінець чверті. А штрафні Вільховецького та триочковий Мішули на останніх секундах дозволили дніпрянам захопити п’ять очок переваги на заключну чверть.

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      Ще один триочковий Мішули додав куражу господарям, які швидко збільшили перевагу до 10 очок. Цього разу "Дніпро" свого вже не впустив, довівши поєдинок до першої перемоги на груповому етапі. Втім на цьому єврокубковий сезон для українців закінчився. З єдиною перемогою в шести матчах вони останніми в групі.

      "Стяуа" – "Черкаські Мавпи" 87:70 (28:14, 15:26, 19:13, 25:17)

      Розпочалася гра в Бухаресті з влучного триочкового від українського снайпера "Черкаських Мавп" – Руслана Отверченка, який влучив дальній кидок вже на двадцятій секунді гри. "Стяуа" не забарились і ще через 15 секунд відповіли тим самим та зрівняли рахунок у грі.

      Після цього в української команди почали виникати певні проблеми: суперники досить легко почали забивати свої бали, в той час як "Мавпам" кожен набраний бал давався дуже важко. Як наслідок після першої чверті дефіцит набраних балів у команди Максима Міхельсона складав 14 балів – 28:14.

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      Проте, в другій половині справи у чинних чемпіонів української Суперліги Парі-Матч пішли дещо краще: Арнетт, Коуклі та Чумаков за 2 стартові хвилини скоротили відставання своєї команди до 6 очок. Після цього майже весь час на паркеті точилася рівна боротьба, а під кінець першої половини гри "Мавпи" і зовсім ледь не дотисли суперника – на перерву команди пішли за рахунку 43:40 на користь "Стяуа".

      В другій половині матчу черкаська команда на жаль не змогла дотиснути суперників та вийти вперед – на початку періоду чемпіони України пропустили ривок суперника, який за декілька хвилин віддалився в рахунку вже до двозначної відстані. Після цього зусиллями Арнетта та Отверченка гравці в темній формі змогли скоротити відставання лише до одного балу, проте аби переломити хід гри знову не вистачило дещиці. Черговий ривок від "Стяуа" і на перерву команди пішли за переваги господарів у 9 балів.

      В останній десятихвилинці окрилені успіхом господарі продовжили лише нарощувати перевагу в також останньому для себе матчі Кубку Європи ФІБА. Завершилася гра з рахунком 87:70.

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      Теги: Спорт Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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