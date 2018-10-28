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      "Дніпро" здолав "Черкаських Мавп" у матчі Суперліги

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      "Дніпро" переміг "Черкаських Мавп"
      "Дніпро" переміг "Черкаських Мавп"

      Відбувся черговий матч в чемпіонаті чоловічої Суперліги. Чемпіон України – "Черкаські Мавпи" – схоже, вже починає звикати до ролі аутсайдера. У всякому разі проти "Дніпра" команда не показала нічого, за рахунок чого можна було б змінити хід зустрічі.

      "Дніпро" – "Черкаські Мавпи" 97:82 (19:16, 28:19, 23:25, 27:22)

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      Старт матчу залишився за "Дніпром", який оформив потужний ривок 11:2 у дебюті поєдинку. У другій частині першої чверті команді Максима Міхельсона вдалося зупинити спурт суперника: гості додали в захисті та нарешті почали влучати свої кидки, скоротивши відставання до 3 очок перед другою чвертю.

      Але відповідь "Мавп" були лише епізодичною. Вже у другій десятихвилинці господарі продовжили гнути свою лінію. Команда Дениса Журавльова тисла на супернику через трисекундну, де результативно працював тандем Тимофеєнка та Кушнірова, які на двох за першу половину набрали 21 очко. Саме вдала гра в фарбі та кращий відсоток кидків з гри дозволив господарями піти на перерву за переваги в 12 очок.

      "Дніпро" продожував домінувати на паркеті і в другій половині. У третій чверті перевага сягнула 18 очок, а в четвертій господарі вийшли вперед на максимальні в цій грі 24 бали. Звичайно, відрізками Мавпам вдавалося скорочувати відставання, зокрема до 9 балів в третій десятихвилинці, але на більше команди Максима Міхельсона не вистачило.

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      Ключовими в цьому матчі стали 54 очки Дніпра, які було набрано з трисекундної зони, кращий відсоток кидків з грі, лише 8 втрат та відмінна гра стартової п’ятірки. Мавпи так і не знайшли свою гру в цьому матчі, зазнавши третьої поспіль поразки в національній першості.

      Свій наступний матч в Суперлізі Парі-Матч "Дніпро" зіграє 4 листопада на виїзді проти "Політехніка", а "Мавпи" 3 листопада вдома гратимуть проти "Київ-Баскету".

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      Теги: Спорт Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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