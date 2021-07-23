Про це повідомили 21 липня. Екзотичних шкідників помітили під час перевірки фітосанітарного стану Дніпропетровщини.

Схожий випадок Шкідник атакував український цукровий буряк

Як виявили комах

Дослідження проводило Управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби Дніпропетровщини. Наукова назва виявлених комах – Tuta absoluta Meyr.

Про те, що в області ввели карантин, мовиться в повідомленні. Однак, невідомо, які саме обмеження там будуть.

Також в установі закликали фермерів звертатися до Держпродспоживслужби при виявленні цих шкідників у томатах. Це можна зробити за номером 097-860-40-49.



Південноамериканська томатна міль / Фото Держпродспоживслужби

Що відомо про Південноамериканську томатну міль

Ці шкідники ушкоджують рослини 33 видів.

Найчастіше це баклажани, перець, картопля та, власне, томати.

В Україні переважно виявляють у Південно-західній частині (Крим, Одеса).

Довжина тіла – від 6 до 7 міліметрів.

Розмах крил комах – 8 – 12 міліметрів.

Дані взяті з Superagronom.com

Зверніть увагу! У 2019 році до Одещини не пропустили партію томатів вагою 23,5 тонни. Прибули вони з Туреччини до порту Чорноморська. Ці плоди були інфіковані південноамериканською томатною міллю.