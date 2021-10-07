На Дніпропетровщині будують унікальну для України трасу: який вона матиме вигляд

Нову й унікальну трасу Н-31 будують на Дніпропетровщині. За мостом через канал Дніпро – Донбас укладають останні 29,5 кілометра дороги. Найскладніша частина дороги – 600-метрова естакада. Її збудують через річку Оріль.

Нову трасу будують за програмою президента "Велике будівництво". Про це повідомили 7 жовтня.

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Унікальний спосіб будівництва

На Дніпропетровщині триває будівництво нової траси Н-31. Дорожні працівники зводять її цілодобово. Наразі за мостом через канал Дніпро – Донбас укладають останні 29,5 кілометра дороги. Там зводять мости і тунелі.

Найскладніше збудувати 600-метрову естакаду. Її монтують унікальним для України способом. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

У регіоні втілюють наймасштабніший дорожній проєкт. Будують сучасну трасу у київському напрямку. Нову магістраль Н-31 зводять в обхід сіл Дніпровського району. Нині за каналом Дніпро – Донбас прокладають автошлях та одночасно зводять мости і тунелі»,

– зазначив Резніченко.

Естакаду зводять через річку Оріль. За нею зводять ще три малі й великі мости. Зробити мають і тунелі для проїзду сільгосптехніки та вільного проходу тварин.

Нова траса на Дніпропетровщині / Фото програми "Велике Будівництво"

Загалом на ділянці за каналом буде понад 50 штучних споруд. Довжина траси Н-31, що проходитиме Дніпропетровщиною становить майже 60 кілометрів.