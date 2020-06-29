У місті Новомосковську Дніпропетровської області 28 червня чоловік почав стріляти з пістолета в перехожих людей. Молодий хлопець намагався забрати зброю в неадекватного чоловіка, але той вистрілив у нього.

Хлопцем, який отримав кулю, був 24-річний місцевий мешканець Владислав Кравченко. Про це повідомляє телеграм-канал Teza.

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Невідомий 42-річний чоловік перебував у неадекватному стані й почав стріляти в перехожих. Йому на заваді став Владислав, намагаючись відібрати в неадеквата пістолет.

Втім зловмисник вистрелив у свого опонента. Владислав Кравченко отримав поранення в артерію, а через велику втрату крові пізніше помер у лікарні. Інформацію про загибель 24-річного хлопця підтвердили і його сусіди.

Вчора під час захисту людей від неадекватної людини з пістолетом був убитий мій сусід Владислав Кравченко,

– розповів у фейсбуці користувач Михайло Космачевський.

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Коли на місце події прибули поліцейські, стрілок вже втік. Втім його потім знайшли й затримали, а зброю конфіскували. Проти 42-річного зловмисника відкрили одразу дві кримінальні справи.

Чоловіка звинувачують у хуліганстві з застосуванням зброї, а також у нанесенні важких тілесних ушкоджень, що призвело до смерті потерпілого. За це він може загриміти на термін до 10 років.