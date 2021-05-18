Розбещував 5-річну падчірку в лісі: на Дніпропетровщині затримали збоченця

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, якого підозрюють в розбещенні своєї 5-річної падчірки. За даними слідства, він для збочених дій роздяг маленьку дівчинку в лісі. Також чоловіка звинувачують в тому, що він оголював свої статеві органи.

Про його затримання повідомили 18 травня. Розпусні дії чолові, ймовірно, вчинив цього місяця, однак точну дату не повідомляють.

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Як встановили правоохоронці, це сталося біля одного з сіл у Павлоградському районі Дніпропетровщини.

33-річний чоловік пішов лише зі свою падчіркою гуляти в ліс.

Спершу зловмисник оголив свій статевий орган.

Потім він роздяг маленьку дівчинку та кілька разів сфотографував її на телефон.

Зловмиснику оголосили підозру за статтею про розбещення неповнолітньої.

Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років в'язниці.