Намагався пролізти й застряг: на Дніпропетровщині надзвичайники рятували чоловіка з паркану
В місті П’ятихатки на Дніпропетровщині чоловіка, який застряг у паркані довелося звільняти надзвичайникам. Це трапилося ввечері 5 травня та згодом оприлюднили фото порятунку.
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
До служби порятунку зателефонували о 19:14. Після цього на вулицю Переїздну виїхали 4 рятувальників.
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Рятувальники рятують чоловіка з паркану / Фото ДСНС Дніпропетровщини
Як відбувалося звільнення
- Коли надзвичайники приїхали, там у паркані справді був чоловік у білому пальті.
- Його не змогли просто дістати, тому довелося використовувати техніку.
- За допомогою гідравлічного інструменту частково розрізали конструкцію паркану
- Потерпілий внаслідок інциденту не постраждав і продовжив свій маршрут.
- Чому він намагався пролізти саме в цьому місці – невідомо.
Порятунок чоловіка, який застряг в паркані / Фото ДСНС Дніпропетровщини
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