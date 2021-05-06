В місті П’ятихатки на Дніпропетровщині чоловіка, який застряг у паркані довелося звільняти надзвичайникам. Це трапилося ввечері 5 травня та згодом оприлюднили фото порятунку.

До служби порятунку зателефонували о 19:14. Після цього на вулицю Переїздну виїхали 4 рятувальників. До теми Смоляна пастка: на Харківщині чоловік провалився у грузлу яму – фото

Рятувальники рятують чоловіка з паркану / Фото ДСНС Дніпропетровщини Як відбувалося звільнення Коли надзвичайники приїхали, там у паркані справді був чоловік у білому пальті.

Його не змогли просто дістати, тому довелося використовувати техніку.

За допомогою гідравлічного інструменту частково розрізали конструкцію паркану

Потерпілий внаслідок інциденту не постраждав і продовжив свій маршрут.

Чому він намагався пролізти саме в цьому місці – невідомо.

Порятунок чоловіка, який застряг в паркані / Фото ДСНС Дніпропетровщини Зверніть увагу! На Одещині ввечері 18 квітня в 14-річної дівчини на пальці застрягла каблучка. Через це туди поїхали надзвичайники. Їм довелося розрізати каблучку спеціальним інструментом. Вулиця Переїздна, де чоловік застряг у паркані / Карта google