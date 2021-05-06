Намагався пролізти й застряг: на Дніпропетровщині надзвичайники рятували чоловіка з паркану

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В місті П’ятихатки на Дніпропетровщині чоловіка, який застряг у паркані довелося звільняти надзвичайникам. Це трапилося ввечері 5 травня та згодом оприлюднили фото порятунку.

Джерело:

ДСНС Дніпропетровщини

До служби порятунку зателефонували о 19:14. Після цього на вулицю Переїздну виїхали 4 рятувальників.

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Рятувальники рятують чоловіка з паркану / Фото ДСНС Дніпропетровщини

Як відбувалося звільнення

  • Коли надзвичайники приїхали, там у паркані справді був чоловік у білому пальті.
  • Його не змогли просто дістати, тому довелося використовувати техніку.
  • За допомогою гідравлічного інструменту частково розрізали конструкцію паркану
  • Потерпілий внаслідок інциденту не постраждав і продовжив свій маршрут.
  • Чому він намагався пролізти саме в цьому місці – невідомо.


Порятунок чоловіка, який застряг в паркані / Фото ДСНС Дніпропетровщини

Зверніть увагу! На Одещині ввечері 18 квітня в 14-річної дівчини на пальці застрягла каблучка. Через це туди поїхали надзвичайники. Їм довелося розрізати каблучку спеціальним інструментом.

Вулиця Переїздна, де чоловік застряг у паркані / Карта google