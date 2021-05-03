Крізь новеньку дорогу пробилися бур'яни: фото неймовірної сили природи Дніпропетровщини

У селі Олексіївка на Дніпропетровщині крізь асфальт на дорозі почали проростати бур'яни. Місцеві жителі обурюються, оскільки цю дорогу відремонтували зовсім нещодавно.
Джерело:допис Олени Бабій
Про це повідомила у своєму фейсбуці місцева жителька Олена Бабій ще 1 травня. Вона написала, що почало псуватись дорожнє покриття на вулиці Зеленій.
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Детальніше про цей інцидент
За словами жінки, цю вулицю заасфальтували тільки осінню. А саме у вересні 2020 року.
Рослини пробили асфальт на Дніпропетровщині / Фото Олени Бабій
На фото видно, що крізь свіжий асфальт пробилися паростки кульбаби. Чому саме ця рослина – невідомо.
Зіпсована дорога в Олексіївці / Фото Олени Бабій
Більшість із рослин там вже досить великі. А в деяких місцях асфальт лише почав тріскати.
Загальний план дороги, яка почала псуватись / Фото Олени Бабій