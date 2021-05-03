Крізь новеньку дорогу пробилися бур'яни: фото неймовірної сили природи Дніпропетровщини

У селі Олексіївка на Дніпропетровщині крізь асфальт на дорозі почали проростати бур'яни. Місцеві жителі обурюються, оскільки цю дорогу відремонтували зовсім нещодавно.

Про це повідомила у своєму фейсбуці місцева жителька Олена Бабій ще 1 травня. Вона написала, що почало псуватись дорожнє покриття на вулиці Зеленій.

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За словами жінки, цю вулицю заасфальтували тільки осінню. А саме у вересні 2020 року.



Рослини пробили асфальт на Дніпропетровщині / Фото Олени Бабій

На фото видно, що крізь свіжий асфальт пробилися паростки кульбаби. Чому саме ця рослина – невідомо.



Зіпсована дорога в Олексіївці / Фото Олени Бабій

Більшість із рослин там вже досить великі. А в деяких місцях асфальт лише почав тріскати.



Загальний план дороги, яка почала псуватись / Фото Олени Бабій