Майже не годували та били: на Дніпропетровщині людей тримали в трудовому рабстві

Угруповання з 4 осіб викрили правоохоронці Дніпропетровської області. Члени банди, як стверджують слідчі, займалися вербуванням та утримуванням людей у трудовому рабстві.

Правоохоронці з'ясували, що зловмисники примушували людей виконувати тяжкі роботи. Потерпілих жорстоко карали, а за виконану роботу їм не платили.

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Працювали трудові раби на фермі в Магдалинівському районі Дніпропетровщини.

Жили у бараках

Слідчі кажуть, що угруповання складалося з 4 чоловіків та 62-річної жінки. Вона підбирала людей та переправляла їх на місце проживання.

Потерпілим, які перебували в скрутному становищі, зловмисники обіцяли високу зарплатню та гідні умови праці. Натомість люди попадали до справжнього рабства.

Постраждалих змушували виконувати тяжку роботу по догляду з тваринами. Утримували їх у бараках. Людей навіть майже не годували.

Чоловіки контролювали роботу "працівників" та займалися їх утриманням. Серед зловмисників – громадянин Азербайджану, чия посвідка та тимчасове мешкання в Україні закінчується 14 травня цього року.

Поліцейські затримали членів угруповання рік тому. Нещодавно матеріали кримінального провадження направили до суду. Жінці та чоловікам повідомили про підозру у скоєнні торгівлі людьми.

Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Також суд може конфіскувати майно членів банди.