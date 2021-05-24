Медики організували незаконну схему на початку 2021 року. У Службі безпеки України зазначили, що Масштабна видача підробок могла спровокувати поширення рівня захворюваності COVID-19.

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Медики "співпрацювали" з турагентствами

За даними слідства, посадовець одного із медзакладів області організував схему з представниками туроператорів. Замовниками були люди, які планували виїхати за кордон або відвідати курорти в Україні.

Довідки видавали без обстеження пацієнта та відповідних аналізів. Інфікована людина мала змогу вільно отримати медичну довідку. Вартість однієї довідки у ділків коливалася до 1 тисячі гривень, залежно від терміновості її отримання,

– розповіли у СБУ.



На Дніпропетровщині медики за тисячу гривень підробляли тест на COVID-19

Як викрили зловмисників

Щодня зловмисники видавали у середньому 5 підроблених довідок.

Правоохоронці викрили медика під час передачі замовнику 8 довідок із негативними результатами тестів. Зауважимо, у цих осіб навіть не відбирали біоматеріал для проведення тестування.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтями про:

службове підроблення;

прийняття хабаря службовою особою.

Організатору вже повідомили про підозру. Правоохоронці встановлюють інших причетних до незаконної схеми, а також осіб, які скористалися нелегальними послугами медпрацівника.