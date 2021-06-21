ДТП сталась у селі Покровське Нікопольського району. Не уточнили, хто саме спричинив аварію.
Читайте також У Житомирі вантажівка провалилась під землю: фото, відео
Що відомо про жертв
Загинули 2 пасажири мікроавтобуса. Ще 8 людей постраждали, серед них – 2 дітей. Потерпілих забрали до Нікопольської лікарні №4.
Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі аварії. На світлинах з місця ДТП видно, що в мікроавтобуса пошкоджений бік та вибите лобове скло. Задня частина легковика теж постраждала.
Аварія на Дніпропетровщині / Фото ДСНС
Розбита автівка / Фото ДСНС
ДТП в Україні: останні новини
- У Києві в ДТП постраждала блогерка. Одразу після аварії вона записала сторіз для інстаграму, в якому заявила, що їй дуже боляче.
- Також у Дарницькому районі столиці вантажівка збила чоловіка та жінку, які переходили дорогу у невстановленому місці. Пішоходи, ймовірно, перебували у стані алкогольного сп'яніння.
- У Луцьку 18 червня помер 9-річний хлопчик. Перед тим він разом з батьком та молодшим братиком потрапив у ДТП.
- У Дніпрі 17 червня авто втаранилось у стовп. Водія та пасажира затиснуло в автівці. 11 рятувальників намагались визволити людей. Двоє осіб отримали травми.