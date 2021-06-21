На Дніпропетровщині не розминулись ВАЗ та мікроавтобус: є жертви – фото

У Дніпропетровській області 21 червня зіткнулись ВАЗ 2111 та Mercedes Sprinter. На жаль, двоє пасажирів мікроавтобуса не вижили.

ДТП сталась у селі Покровське Нікопольського району. Не уточнили, хто саме спричинив аварію.

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Що відомо про жертв

Загинули 2 пасажири мікроавтобуса. Ще 8 людей постраждали, серед них – 2 дітей. Потерпілих забрали до Нікопольської лікарні №4.

Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі аварії. На світлинах з місця ДТП видно, що в мікроавтобуса пошкоджений бік та вибите лобове скло. Задня частина легковика теж постраждала.



Аварія на Дніпропетровщині / Фото ДСНС



Розбита автівка / Фото ДСНС

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