На дніпропетровській шахті "Благодатна" 23 квітня трапився обвал під час проведення демонтажних робіт. Внаслідок інциденту один гірник, на жаль, загинув.

Деталі обвалу на шахті

Трагедія трапилася о 12:30. Причина – обвал пустих порід. Про це заявив голова Профспілки гірників Михайло Волинець.

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Спершу повідомили, що один з гірників отримав легкі тілесні ушкодження. Іншого ж розшукувала гірничорятувальна служба. Згодом його тіло виявили під завалами.

За даними "Радіо Свобода", обвал трапився під час робіт у західному дренажному штреку. На цей час там працювало двоє гірників. Один з них отримав легкі травми ніг. На підприємстві повідомили, що причини аварії розслідуватиме спецкомісія.

Що відомо про загиблого

Загиблим виявився 30-річний гірник очисного забою Дмитро Курасов.

Велика сім'я Незалежної профспілки гірників України, членом якої був Дмитро, висловлює співчуття родині загиблого. Це дійсно важка та непоправна втрата,

– розповів Волинець.

За його словами, у Дмитра Курасова залишилося двоє дітей віком 1 та 5 років.

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