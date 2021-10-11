На Дніпропетровщині під час пожежі в мікроавтобусі загинув чоловік

На трасі Дніпро – Решетилівка загорівся мікроавтобус Volkswagen LT 35. Унаслідок пожежі загинув 39-річний чоловік. Він на той час перебував у мікроавтобусі.

Пожежа сталася біля села Лобойківка Дніпропетровського району зранку 11 жовтня. Чоловіка без ознак життя знайшли рятувальники.

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Деталі пожежі

До рятувальників надійшло повідомлення о 08:27. Мікроавтобус горів на 43 кілометрі Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка. Прибувши на місце, працівники ДСНС з'ясували, що авто стояло на тимчасовій зупинці.

Під час ліквідації пожежі в середині мікроавтобуса рятувальники виявили тіло чоловіка 1982 року народження. О 08:59 пожежу локалізували, а через 15 хвилин її погасили.



Пожежа в мікроавтобусі на Дніпропетровщині / Фото ДСНС

На місці працювали 4 рятувальників, які використали одну спецтехніку. Причину й деталі пожежі з'ясовують.

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