Тому підозрюваного школяра затримали. Інформацію про це підтвердили в коментарі 24 каналу в поліції Дніпропетровщини.
Нещодавно У Києві п'яні брати до смерті побили безхатченка
Затриманий – вихованець інтернату
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне важке тілесне ушкодження, яке призвело до смерті. Вона передбачає від 7 до 10 років ув'язнення.
Видання "Днепр Час" повідомляє, що хлопець, якого підозрюють, вчиться в 7 класі школи-інтернату "Ніктор". Після затримання він зізнався в скоєнні цього злочину.
Потерпілого госпіталізували у шоковому стані. Медики діагностували травми печінки, грудної клітки, а також живота. Його намагалися врятувати, проте це було безрезультатно.
Інші побиття бездомних
- 30 березня Ізмаїл на Одещині сколихнула жахлива новина. Там 2 підлітки розділи та побили палицями безхатька. Той одразу помер від отриманих травм. Це сталося, бо безхатько відмовлявся просити гроші на булочки цим дітям.
- Також побиття чоловіка без власного житла трапилося в Одеській області вночі 24 травня. У Подільську підліток вирішив влаштувати бійку з безхатьком прямісінько на території церкви. Це все знімав на відео його товариш.