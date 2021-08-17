Тому підозрюваного школяра затримали. Інформацію про це підтвердили в коментарі 24 каналу в поліції Дніпропетровщини.

Нещодавно У Києві п'яні брати до смерті побили безхатченка

Затриманий – вихованець інтернату

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне важке тілесне ушкодження, яке призвело до смерті. Вона передбачає від 7 до 10 років ув'язнення.

Видання "Днепр Час" повідомляє, що хлопець, якого підозрюють, вчиться в 7 класі школи-інтернату "Ніктор". Після затримання він зізнався в скоєнні цього злочину.

Потерпілого госпіталізували у шоковому стані. Медики діагностували травми печінки, грудної клітки, а також живота. Його намагалися врятувати, проте це було безрезультатно.

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