На жаль, самостійно врятуватися юнак не зміг. Місцеві рятувальники прибули його визволяти.

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Щоб дотягнутися до постраждалого, рятувальники використали спеціальну драбину, встановлену на пісок.

За допомогою величезної гілки та мотузки, вони (рятувальники – 24 канал) витягнули юнака на тверду поверхню,

– мовиться у повідомленні.

Згодом врятованого юнака направили на обстеження до Нікопольської міської лікарні №4. Деталей про самопочуття постраждалого наразі не розкривають.



Кадри рятувальної операції / "Дніпро Обласний"



Кадри рятувальної операції / "Дніпро Обласний"

На Львівщині дівчина постраждала від той-тер'єр

На Львівщині 17-річна дівчина постраждала від укусу той-тер'єра Рижулі.

Інцидент стався ще у серпні 2021 року.

У жовтні Стрийський суд Львова ухвалив рішення конфіскувати цуценя у власниці та оголосив їй штраф у розмірі 85 гривень.

Окрім того, власниця песика має сплатити 454 гривень судового збору.

Водночас постанову ще можна оскаржити.

Той-тер'єри – це маленькі песики. Їхній зріст не перевищує 20-28 сантиметрів. Середня вага становить 2 кілограми.

Допис з "Дніпра Обласного":

Підліток застряг у сипучому піску. Сталося це у селі Кам'янське Нікопольського району.

17-річний хлопець гуляв берегом затопленого кар'єру та раптом застряг у сипучому піску. Вибратися самостійно підліток не зміг.

Визволяти його приїхали рятувальники.

Чрезвичайники дісталися хлопця по драбині, покладеній на пісок. За допомогою величезної гілки та мотузки,вони витягнули юнака на тверду поверхню.

Після цього підлітка направили на обстеження до Нікопольської міської лікарні №4.