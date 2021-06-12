Як апокаліпсис: на Дніпропетровщині смерч налякав людей і пошкодив будинки – відео

12 червня 2021 , 16:32
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Джерело:

"Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ"

У селі Широкому на Дніпропетровщині у суботу, 12 червня, пронісся смерч. Це вже 3 торнадо, яке упродовж тижня зафіксували в області.

Від смерчу постраждали щонайменше 10 будівель. Інформації про травмованих внаслідок негоди людей наразі немає.

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У селі Широкому від смерчу постраждало близько 10 будинків. Вирубані та переорані посадки дають про себе знати,
– мовиться у повідомленні.

Смерчі у Дніпропетровській області

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Автор: Мар'яна Бекало