П'яні жителі Дніпропетровщини вкрали козу: провернули цілу операцію – фото

22 червня 2021 , 15:27
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Джерело:

Патрульна поліція Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині в селищі Березанівка кілька невідомих вкрали козу. Вони 21 червня влаштували операцію викрадення – під'їхали до тварини на мікроавтобусі, забрали її та втекли.

Згодом авто зловмисників зупинили. Виявилось, що водій транспорту був напідпитку. Чи пили напередодні алкоголь інші учасники "угруповання" – не повідомили.

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Автомобіль, на якому викрадали козу / Фото Патрульної поліції Дніпропетровщини

Як спіймали зловмисників

  • Про викрадення кози поліції повідомила власниця тварини.
  • Вона розповіла, що зловмисники були на синьому мікроавтобусі.
  • Патрульні отримали орієнтування та відправились на пошуки.
  • Невдовзі вони виявили схоже авто на сусідній вулиці.
  • Після зупинки, правоохоронці виявили в автомобілі сліди перебування тварини.
  • Окрім водія, в салоні були 2 інших чоловіків. 
  • Однак самої кози там вже не було.
  • Також патрульні помітили, що у водія є ознаки алкогольного сп’яніння.
  • Тому його попросили пройти тест на Drager.
  • У крові зловмисника виявили 2,59 проміле алкоголю.
  • Тому на нього одразу склали протокол за водіння напідпитку
  • Також на місце викликали слідчо-оперативну групу.
  • Згодом вона має дати кваліфікацію діям зловмисників.
  • Чи знайшли все ж викрадену козу – невідомо.


Результат тесту на алкоголь водія після викрадення кози / Фото Патрульної поліції Дніпропетровщини

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Автор: Олександр Марчак