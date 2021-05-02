Впав у занедбаний колодязь: історія порятунку собаки на Дніпропетровщині – фото
У місті Вільногірськ на Дніпропетровщині 2 травня виявили собаку, який впав у колодязь біля занедбаної будівлі. Туди викликали надзвичайників і вони врятували чотирилапого.
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
До надзвичайників звернулися приблизно о 9 годині ранку. На місце одразу вирушили 4 співробітників ДСНС.
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Собака, який провалився в колодязь на Дніпропетровщині / Фото ДСНС
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Собака впав у квадратний занедбаний комунікаційний колодязь. Його глибина сягає приблизно 1,5 метра. Коли саме це трапилось – невідомо.
У момент приїзду надзвичайників, тварина лежала на камінні скручена калачиком. Один із рятувальників спустився у колодязь та за допомогою пожежно-рятувального обладнання та дістав собаку з пастки.
Момент порятунку собаки на Дніпропетровщині / Фото ДСНС
Після цього тварина одразу почала бігати. На щастя, пес не травмувався під час падіння в яму.
Врятований надзвичайниками собака / Фото ДСНС
Кілька схожих випадків
- На Черкащині 29 квітня в 5-метровому бетонному резервуарі опинився домашній собака. На його порятунок спершу відправився хлопчик-власник, а потім і доброволець. Згодом всіх 3 витягували рятувальники.
- У селі Мале Веселе на Харківщині кіт провалився у 18-метровий колодязь. Рятувальники його дістали 23 квітня. Тварина пробула там приблизно 2 тижні. Рятувальники зазначили, що вусань вижив лише завдяки доступу до води.
- В місті Балаклія на Харківщині кошеня застрягло під бетонною плитою й не могло вилізти самотужки. Скільки воно там пробуло – невідомо. 28 квітня його звідти витягувала ціла бригада надзвичайників.
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