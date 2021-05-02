Впав у занедбаний колодязь: історія порятунку собаки на Дніпропетровщині – фото

У місті Вільногірськ на Дніпропетровщині 2 травня виявили собаку, який впав у колодязь біля занедбаної будівлі. Туди викликали надзвичайників і вони врятували чотирилапого.

До надзвичайників звернулися приблизно о 9 годині ранку. На місце одразу вирушили 4 співробітників ДСНС.

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Собака, який провалився в колодязь на Дніпропетровщині / Фото ДСНС

Більше про порятунок

Собака впав у квадратний занедбаний комунікаційний колодязь. Його глибина сягає приблизно 1,5 метра. Коли саме це трапилось – невідомо.

У момент приїзду надзвичайників, тварина лежала на камінні скручена калачиком. Один із рятувальників спустився у колодязь та за допомогою пожежно-рятувального обладнання та дістав собаку з пастки.



Момент порятунку собаки на Дніпропетровщині / Фото ДСНС

Після цього тварина одразу почала бігати. На щастя, пес не травмувався під час падіння в яму.



Врятований надзвичайниками собака / Фото ДСНС

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