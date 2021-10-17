На Дніпропетровщині "швидка" зіткнулась з маршруткою: автобус злетів у кювет

У Дніпропетровській області 16 жовтня машина швидкої допомоги зіткнулась із маршруткою. Автобус із пасажирами перекинувся.

Аварія сталась близько 19:50 біля селища Підлужжя, на 340 кілометрі траси Н-08.

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Маршрутка полетіла у кювет

Міжміський автобус "Volkswagen LT-35" їхав за маршрутом "Кременчук-Дніпро". Він зіткнувся із автівкою "швидкої" "Citroen Jamper".

Від удару маршрутка вилетіла у кювет та перекинулася на бік.



Маршрутка перекинулась / Фото ДСНС

Що відомо про постраждалих

Під час аварії постраждало 6 людей. Трьох жінок та двох чоловіків забрали до Кам'янської міської лікарні. Ще одна жінка від госпіталізації відмовилися. За попередньою інформацією, у потерпілих легкі забої.



"Швидка" зіткнулась з автобусом / Фото ДСНС

Деталі ДТП з'ясовують правоохоронці. На місці працювали 9 надзвичайників, залучили 2 одиниці техніки.



Місце ДТП / Фото ДСНС

Потрійна ДТП у Дніпрі

Ввечері 12 жовтня у Дніпрі сталася потрійна ДТП з автомобілем Mitsubishi. Водій влаштував аварію, коли намагався втекти від правоохоронців.