На Дніпропетровщині "швидка" зіткнулась з маршруткою: автобус злетів у кювет
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
У Дніпропетровській області 16 жовтня машина швидкої допомоги зіткнулась із маршруткою. Автобус із пасажирами перекинувся.
Аварія сталась близько 19:50 біля селища Підлужжя, на 340 кілометрі траси Н-08.
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Маршрутка полетіла у кювет
Міжміський автобус "Volkswagen LT-35" їхав за маршрутом "Кременчук-Дніпро". Він зіткнувся із автівкою "швидкої" "Citroen Jamper".
Від удару маршрутка вилетіла у кювет та перекинулася на бік.
Маршрутка перекинулась / Фото ДСНС
Що відомо про постраждалих
Під час аварії постраждало 6 людей. Трьох жінок та двох чоловіків забрали до Кам'янської міської лікарні. Ще одна жінка від госпіталізації відмовилися. За попередньою інформацією, у потерпілих легкі забої.
"Швидка" зіткнулась з автобусом / Фото ДСНС
Деталі ДТП з'ясовують правоохоронці. На місці працювали 9 надзвичайників, залучили 2 одиниці техніки.
Місце ДТП / Фото ДСНС
Потрійна ДТП у Дніпрі
Ввечері 12 жовтня у Дніпрі сталася потрійна ДТП з автомобілем Mitsubishi. Водій влаштував аварію, коли намагався втекти від правоохоронців.
На перехресті вулиць Путилівська та Калинова легковик спочатку намагалися зупинити за проїзд на червоний сигнал світлофора. Під час "погоні" Mitsubishi виїхав на автостоянку та врізався в Renault. Той від удару відлетів і зачепив мікроавтобус Mercedes.
Щоправда, ніхто не постраждав, а зловмисника затримали.