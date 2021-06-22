Сім'я крала туї з церкви на Дніпропетровщині: жінка перед цим перехрестилась – відео

У місті Кам'янське на Дніпропетровщині двоє людей із дитиною викрали туї з території церкви. Ймовірно, це була сім'я. Жінка перед крадіжкою встигла й перехреститись.

Про це повідомили 22 червня, ймовірно, інцидент трапився вночі напередодні. Момент крадіжки зафіксували камери відеоспостереження.

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Перекидали та клали в пакет

На початку відео видно, що спершу жінка просунула руку крізь огорожу. Таким чином вона змогла витягнути з території церкви щонайменше одну рослину.

Потім чоловік із хлопчиком перелізли через огорожу. Вони витягували з ґрунту саджанці та викидали їх з території церкви. Потім їх співучасниця складала викрадене в пакет.

Викрадення туй з території церкви в Кам'янському: відео "Інформатора"