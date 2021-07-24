На Дніпропетровщині спалахнула величезна пожежа на пшеничних полях: фото
Джерело:ДСНС
У Дніпропетровській області 24 липня виникла велика пожежа на полях. Спалахнули післяжнивні залишки пшениці, полум’я швидко розносили потужні пориви вітру.
Полум'я поширилось неподалік села Новоіванівка, що у Криворізькому районі. На цих полях нещодавно зібрали врожай.
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Полум'я швидко поширювалось через пориви вітру
Коли вогнеборці прибули на місце пожежі, то побачили, що її масштаби зростають просто на очах. Вогонь поширився на площу 4 гектари. Здебільшого, горіла стерня.
На локалізацію вогню пішла година
З вогнем боролись 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. На те, аби локалізувати пожежу, багато часу не знадобилось. На це пішло близько години. Ще через 30 хвилин з полум'ям остаточно впорались.Важливо! Постраждалих внаслідок пожежі нема. Причину займання поки не з'ясували.
В Україні – надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Зазначимо, що 24 – 26 липня в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликали у цей час не розводити багаття на природі. Адже найчастіше до жахливих наслідків призводить саме людська недбалість.
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Найбільша пожежна небезпека на вихідних на Волині, у Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській та Миколаївській областях.