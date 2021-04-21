У Дніпропетровській області виявили ставок, який почервонів від крові тварин та хімічних відходів. Їх у нього зливають місцеві підприємства. Фото моменту забруднення опублікували в мережі.

Про злив відходів повідомила співробітниця Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Тетяна Лампіка. Вона виявила забруднення ставка 20 квітня під час рейду організації "Екологічний патруль" і поліції Дніпропетровщини.

До теми У Затоці на Одещині злили нечистоти у воду: на березі брудно і тхне – відео

Більше про забруднення ставка

Жінка написала, що вони з правоохоронцями спіймали на гарячому одну з автоцистерн, які зливають відходи у водойму. Вона належала підприємству "Агро-Овен".



Злив відходів до водойми на Дніпропетровщині / Фото Тетяни Лампіки

На фото моменту зливу видно, що відходи там були сірого кольору. У водія транспорту із собою був договір "про надання послуг з прийняття каналізаційних і фекальних стоків на очисні споруди". Правоохоронці викликали туди слідчих.

"Дозвіл" дало КП… Це просто жах! Знищення довкілля на рівні комунальних установ теж саме, що на рівні державних органів,

– додала Тетяна Лампіка.



Документ, про який розповіла активістка / Фото Тетяни Лампіки

Згодом жінка написала, що за півтори години вдалося зупинити ще 3 таких автомобілі. Вони прямували до ставка від свиноферми та молокозаводу.

Зверніть увагу! У Бучанському районі на Київщині довгий час викидали будівельне сміття та каністри з хімікатами до річки Козка. Хто вчиняв цей кримінальний злочин біля сіл Блиставиця та Луб'янка – невідомо.