На Дніпропетровщині суд скасував регіональний статус російської мови

Суд скасував статус російської мови як регіональної в Дніпропетровській області. У рішенні зазначають, що це суперечить чинному закону України.

Подія набула розголосу 25 серпня, проте засідання суду відбулося 13 серпня. Окружний суд Дніпра задовольнив клопотання облпрокуратури.

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Проти закону

У рішенні зазначають, що суд вважає недоречним зберігати регіональний статус російської мови в Дніпропетровській області. Він визнає нечинним з 28 січня 2018 року закон "Про підтримку мовної політики в Україні" від 17 серпня 2012 року.

Таким чином суд виступив проти рішення Дніпровської облради. Адже це суперечить чинному закону України про державну мову.

Регіональний статус російської мови в Україні був дійсним за законом Ківалова-Колесніченка. Його скасували ще 28 лютого 2018 року.

Це рішення стане чинним тоді, коли закінчиться період подачі апеляційних заяв від всіх учасників справи.

Тепер російська мова залишиться регіональною лише на Луганщині та в кількох населених пунктах Миколаївської та Одеської областей. Дніпропетровська область стала четвертою, де скасували спецстатус.