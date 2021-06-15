Закинула у розбите вікно: на Дніпропетровщині мати смертельно поранила 4-місячну дитину

На Дніпропетровщині жінка розбила вікно свекрухи та закидала через нього до будинку власних дітей-немовлят . Як наслідок, від отриманих травм померла 4-місячна дитина.
Про засідання, де фігурувала жінка, повідомили 15 червня. Воно відбувалося напередодні в Петриківському районному суді.
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Більше про вбивство дитини
- Трагедія трапилася ще в листопаді 2019 року. Слідчі встановили, що жінка прийшла до будинку свекрухи, аби залишити їй дітей.
- Літня жінка після тривалої хвороби була частково паралізована.
- Відтак вона відмовилась сидіти з двома 4-місячними немовлятами.
- Коли невістка отримала відмову, то почала сварку.
- Потім вона розбила вікно будинку та намагалася закинути дітей всередину.
- Одне немовля отримало травму голови та численні тілесні ушкодження.
- Однак матір не звернулася до медиків за допомогою.
- Тому згодом дитина померла.
Що вирішив суд
На засіданні зловмисниця визнала свою вину лише частково. Її судили за двома статтями Кримінального кодексу:
- "вбивство через необережність";
- "залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані".
Жінку визнали винною за 2 обвинуваченнями. Тому суд призначив їй покарання у вигляді 4 років в'язниці.Зверніть увагу! 13 квітня 37-річного уродженця Волині засудили до 13 років ув'язнення. Його визнали винним у жорстокому вбивстві 6-річної дитини в Деснянському районі Києва. Однак, попри обтяжувальні обставини, максимально можливого терміну покарання для нього не обрали.