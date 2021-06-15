Закинула у розбите вікно: на Дніпропетровщині мати смертельно поранила 4-місячну дитину

15 червня 2021 , 11:22
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Джерело:

Прокуратура Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині жінка розбила вікно свекрухи та закидала через нього до будинку власних дітей-немовлят . Як наслідок, від отриманих травм померла 4-місячна дитина.

Про засідання, де фігурувала жінка, повідомили 15 червня. Воно відбувалося напередодні в Петриківському районному суді.

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Більше про вбивство дитини

  • Трагедія трапилася ще в листопаді 2019 року. Слідчі встановили, що жінка прийшла до будинку свекрухи, аби залишити їй дітей.
  • Літня жінка після тривалої хвороби була частково паралізована.
  • Відтак вона відмовилась сидіти з двома 4-місячними немовлятами. 
  • Коли невістка отримала відмову, то почала сварку.
  • Потім вона розбила вікно будинку та намагалася закинути дітей всередину.
  • Одне немовля отримало травму голови та численні тілесні ушкодження.
  • Однак матір не звернулася до медиків за допомогою.
  • Тому згодом дитина померла.

Що вирішив суд

На засіданні зловмисниця визнала свою вину лише частково. Її судили за двома статтями Кримінального кодексу:

  • "вбивство через необережність";
  • "залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані".

Жінку визнали винною за 2 обвинуваченнями. Тому суд призначив їй покарання у вигляді 4 років в'язниці.

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Автор: Олександр Марчак