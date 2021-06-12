До співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини 11 червня, о 13:03 надійшло повідомлення від представників поліції.

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Дитина сиділа на підвіконні

Поліцейські розповіли рятувальникам, що на вулиці Парковій у місті Жовті Води Кам'янського району на підвіконні вікна квартири сидить маленька дівчинка.

Туди одразу ж відправили чергове відділення 39-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці надзвичайники виявили дитину на підвіконні 2-го поверху 3-поверхового житлового будинку.

Дівчинку врятували

Рятувальники за допомогою 3-колінної драбини піднялися на рівень 2-го поверху та зняли дівчинку. З'ясувалося, що в зачиненій квартирі 5-річна дитина перебувала сама.

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