Сиділа на підвіконні: рятувальники зняли з вікна другого поверху 5-річну дівчинку

На Дніпропетровщині 5-річна дівчинка сиділа на зовнішній частині підвіконня, звісивши ноги. Рятувальники зняли дівчинку з вікна 2-го поверху. На щастя, вона не постраждала.
До співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини 11 червня, о 13:03 надійшло повідомлення від представників поліції.
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Дитина сиділа на підвіконні
Поліцейські розповіли рятувальникам, що на вулиці Парковій у місті Жовті Води Кам'янського району на підвіконні вікна квартири сидить маленька дівчинка.
Туди одразу ж відправили чергове відділення 39-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці надзвичайники виявили дитину на підвіконні 2-го поверху 3-поверхового житлового будинку.
Дівчинку врятували
Рятувальники за допомогою 3-колінної драбини піднялися на рівень 2-го поверху та зняли дівчинку. З'ясувалося, що в зачиненій квартирі 5-річна дитина перебувала сама.
Попередні інциденти з дітьми на підвіконні
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