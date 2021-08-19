На Дніпропетровщині виявили велику плантацію коноплі: садили тисячі кущів

У Синельниківському районі Дніпропетровщини чоловік облаштував свою ділянку для вирощування коноплі. Коли до нього 17 серпня навідалися правоохоронці, виявили майже 2 тисячі кущів на суму понад 11 мільйонів гривень.

Також під час обшуку у 29-річного чоловіка знайшли рушницю. Однак, ймовірно, він мав на неї дозвіл, оскільки правоохоронці не відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю.

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Затримання підозрюваного у вирощувані коноплі: дивіться відео Нацполіції

Був налагоджений процес виробництва

На присадибній ділянці затриманого було 1900 кущів коноплі. Частина із них вже сушилася в приміщенні, яке зробили з великої плівки та дерев'яних планок. Однак більшість кущів ще росла на "городі".

Також у його будинку знайшли 25 кілограмів подрібненого канабісу та 15 кілограмів канабісу в "шишках". Ціна вилучених рослин сягає приблизно 11,5 мільйона гривень. Її правоохоронці визначили за приблизними цінами "чорного ринку".

Рушниця, яку знайшли слідчі була мисливською. До неї чоловік мав 50 набоїв.

Конфіскація вилучених конопель / Фото Нацполіції

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про посів або вирощування конопель із метою збуту. Якщо вину затриманого зможуть довести в суді, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Наразі все, що вилучили правоохоронці, направили на експертизу. Затримання провели під час операції "Мак".

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