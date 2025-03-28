На Дніпропетровщині виявили застреленим депутата партії "Батьківщина" Плахотніка

На Дніпропетровщині на узбіччі виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням. Ним виявився депутат партії "Батьківщина" Олександр Плахотнік.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вбивство Плахотніка

Спершу у поліції Дніпропетровської області повідомили про те, що у Кам'янському районі Дніпропетровщини вранці 28 березня виявили тіло чоловіка на узбіччі автодороги.

Згодом з'ясувалося, що тіло належить депутату партії "Батьківщина" Олександру Плахотніку.

Ми вважаємо, що це замовне вбивство, ми всі шоковані, готуємо інформацію з цього приводу,

– повідомив кореспондентам Суспільного керівник інформаційно-аналітичного відділу обласної організації партії "Батьківщина" Володимир Федоров.

Пізніше у поліції розповіли, що під час попереднього огляду тіла було виявлено вогнепальне поранення в області голову.

"На місці працює керівництво Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та інших правоохоронних структур. Слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія проводить збір речових доказів для встановлення всіх обставин злочину", – розповіли правоохоронці.

За фактом вбивства правоохоронці з’ясовують обставини злочину в рамках кримінального провадження, відкритого за умисне вбивство.

Що відомо про Олександра Плахотніка

Згідно з даними Руху "Чесно", Олександр Плахотнік народився 4 квітня 1975 року в місті Дніпродзержинськ (нині Кам'янське) на Дніпропетровщині. Останніми роками його вважали основним спонсором Дніпропетровського осередку партії "Батьківщина". Його дружина, Олена Плахотнік, обіймає посаду депутатки облради та очолює обласний осередок партії.

Він обіймав посаду генерального директора комунального підприємства "Міськводоканал" Кам’янської міської ради та був членом партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Також Плахотнік був першим заступником міського голови і балотувався до Верховної Ради, але не пройшов. У липні 2018 року він заснував благодійну організацію "Благодійний фонд О. Плахотнік "Рідна Батьківщина".

За інформацією джерел Суспільного, Плахотнік протягом багатьох років був бізнес-партнером братів Дубінських, яких пов’язують із корупційними скандалами.

Нагадаємо, що не так давно в центрі Одеси вбили активіста Дем'яна Ганула. Його вбивцею виявився 46-річний дезертир, який пішов у СЗЧ 23 лютого.