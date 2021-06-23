На Дніпропетровщині втопився 10-річний: знайшли за 15 метрів від берега

23 червня 2021 , 11:23
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Джерело:

ДСНС Дніпропетровщини

У Синельниківському районі на Дніпропетровщині потонув 10-річний хлопчик. Дитина зникла в річці та після цього її ніхто не бачив. Згодом його знайшли за 15 метрів від краю берега.

Це трапилося 22 червня в селі Андріївка. До рятувальників щодо трагедії звернулися приблизно о 14:20.

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Рятувальник біля річки, де потонув хлопчик / Фото ДСНС Дніпропетровщини

Коли знайшли тіло 

  • На місце одразу поїхали 4 фахівців.
  • Вони почали обстежувати дно річки Гайчур.
  • Загалом обстежили 50 квадратних метрів дна.
  • Окрім цього, оглянули 1,5 кілометрів берегової лінії.
  • Тіло хлопчика знайшли о 16:43.
  • Воно було на глибині 2 метри.
  • Після цього приїхали медики, які констатували смерть.

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Зверніть увагу! У селі Колонтаїв на Харківщині 16 червня потонули двоє неповнолітніх. На березі підлітки залишили велосипеди, одяг і мобільні телефони. Рятувальники змогли їх знайти лише наступного дня. 


Місце події, коли зниклого вже знайшли / Фото ДСНС Дніпропетровщини

Автор: Олександр Марчак