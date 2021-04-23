На території Дніпропетровської області з 30 квітня заборонять рух усіх видів водного транспорту. Це поширюється на певні місця у більшості річок та водоймах області. Таке рішення ухвалили для захисту й відродження рибних запасів.

Заборону мають скасувати після закінчення періоду нересту. На річках і водоймах він цьогоріч закінчиться 20 травня.

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Більше про заборону

Рух суден буде заборонено у всіх місцях, де відбувається нерест риби. Це потрібно для сприяння екологічній безпеці довкілля та безпеки людей.

Дозволять рух у цих місцях лише маломірним суднам служб контролю водного простору та рятувальників.

Стежити за виконанням нових правил буде Державна служба морського та річкового транспорту України.

У мережі опублікували карту з нерестовими ділянками. Її розробило Державне агентство рибного господарства. Там також виділили деякі водойми Запорізької області.

Нерестові ділянки 2021 року / Карта Google

Що таке нерест Процес відкладання та запліднення ікри в риб. Деякі види для нересту йдуть з моря в річки. Порушення нерестовищ призводить до скорочення чисельності багатьох видів риб.

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