Затопило понад 2 сотні будинків: як ліквідовують наслідки негоди на Дніпропетровщині – фото

На більшості території Дніпропетровщини протягом кількох днів йшли рясні дощі. Як наслідок, затопило більше ніж 200 будинків. Воду довелося відкачувати рятувальникам.

Про те, що наслідки негоди почали ліквідовувати, повідомили 4 червня. Загальна площа підтоплення сягає 41 квадратний кілометр.

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В області частково затопило 90 будинків і 151 домогосподарство. Через сильні дощі вийшла з берегів річка Гнилокіш.



Рятувальники п'ють чай на місці ліквідації наслідків негоди / Фото Андрія Кульбач

На щастя, внаслідок цього ніхто не постраждав. Рятувальникам довелося за допомогою спеціальної техніки відкачувати воду. Вони відкачали понад 32 тисячі кубометрів води.

Як повідомило видання "Дніпро оперативне", у 16 населених пунктах приблизно 3 тисячі абонентів залишилися без електроенергії. Також ЗМІ написало, що вже почали розчищати канал річки, яка вийшла з берегів.



ДСНС відкачує воду після зливи в Дніпрі / Фото D1

Чоловік застряг у дощовій решітці

У Патрульній поліції Дніпропетровщини повідомили, що приблизно о 1 годині ночі на проспекті Гагаріна в Дніпрі помітили чоловіка, який провалився одною ногою в стік для води.

Він сам не міг звідти вибратись, тому йому допомогли. Згодом виявилось, що у воді залишився його кросівок. Чоловік розповів, що провів у пастці приблизно 30 хвилин.