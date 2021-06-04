Затопило понад 2 сотні будинків: як ліквідовують наслідки негоди на Дніпропетровщині – фото

4 червня 2021 , 17:28
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Джерело:

ДСНС Дніпропетровщини

На більшості території Дніпропетровщини протягом кількох днів йшли рясні дощі. Як наслідок, затопило більше ніж 200 будинків. Воду довелося відкачувати рятувальникам.

Про те, що наслідки негоди почали ліквідовувати, повідомили 4 червня. Загальна площа підтоплення сягає 41 квадратний кілометр.

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В області частково затопило 90 будинків і 151 домогосподарство. Через сильні дощі вийшла з берегів річка Гнилокіш.


Рятувальники п'ють чай на місці ліквідації наслідків негоди / Фото Андрія Кульбач

На щастя, внаслідок цього ніхто не постраждав. Рятувальникам довелося за допомогою спеціальної техніки відкачувати воду. Вони відкачали понад 32 тисячі кубометрів води.

Як повідомило видання "Дніпро оперативне", у 16 населених пунктах приблизно 3 тисячі абонентів залишилися без електроенергії. Також ЗМІ написало, що вже почали розчищати канал річки, яка вийшла з берегів.


ДСНС відкачує воду після зливи в Дніпрі / Фото D1

Чоловік застряг у дощовій решітці

У Патрульній поліції Дніпропетровщини повідомили, що приблизно о 1 годині ночі на проспекті Гагаріна в Дніпрі помітили чоловіка, який провалився одною ногою в стік для води.

Він сам не міг звідти вибратись, тому йому допомогли. Згодом виявилось, що у воді залишився його кросівок. Чоловік розповів, що провів у пастці приблизно 30 хвилин.

Зверніть увагу! У Дніпрі після зливи 2 червня на вулицях помітили чоловіка, який плавав по дорозі на байдарці. Також у той день повідомили про наслідки зливи в області. Зокрема, в місті Новомосковськ почав руйнуватися автомобільний міст. У ньому розмило землю біля однієї з основ. 
Автор: Олександр Марчак