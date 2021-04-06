У Дніпропетровській області внаслідок масштабної поліцейської спецоперації затримали 6 осіб і 16 оголосили підозри. Серед них – так звані "смотрящі", кримінальні "авторитети" та інші учасники злочинного угруповання.

Масштабна спецоперація правоохоронців

Упродовж 8 місяців правоохоронці збирали докази причетності кримінальних "авторитетів" до організації та діяльності угруповання, учасники якого скоювали злочини на території кількох областей.

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"Спеціалізувалися" вони на вимаганні коштів з підприємців та фермерів за надання так званого "кримінального даху", виконанні різних злочинів на замовлення, постачанні наркотиків та інших речей до в’язниць і СІЗО. Крім того, збирали кошти для поповнення "злодійського общака",

– повідомляють у поліції.



На Дніпропетровщині затримали кількох кримінальних "авторитетів" / Фото пресслужби Нацполіції

1 квітня поліцейські провели перший етап масштабної спецоперації з нейтралізації злочинного впливу на території області, до якої були залучені понад 250 працівників МВС.

Загалом правоохоронці провели 43 санкціоновані обшуки за місцями проживання та відбування покарання фігурантів.

За результатами проведення спецоперації поліцейські затримали шість осіб – "смотрящі", кримінальні "авторитети" та інші учасники угруповання. Вилучили:

різну зброю;

сотні набоїв різного калібру;

5 автівок;

60 телефонів;

наркотики та психотропи;

гроші у різній валюті на суму понад 2,4 млн грн.



Масштабна спецоперація на Дніпропетровщині / Фото пресслужби Нацполіції

16 особам повідомили про підозри

На підставі зібраних доказів 16 осіб отримали підозри, деякі – одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

поширення злочинного впливу (частина 1 статті 255-1);

поширення злочинного впливу в установах відбування покарань (частина 2 статті 255-1);

поширення злочинного впливу суб’єктом підвищеного злочинного впливу (частина 3 статті 255-1);

організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні ("сходці") (частина 1 статті 255-2);

звернення за застосуванням злочинного впливу (частина 1 статті 255-3).

Сімом підозрюваним вже обрані запобіжні заходи: шістьом – тримання під вартою, ще одному – домашній арешт. Розгляд стосовно інших учасників наразі триває.



У Дінпропетровській області затримали кількох кримінальних "авторитетів" / Фото пресслужби Нацполіції

Масштабна спецоперація на Дніпропетровщині: дивіться відео